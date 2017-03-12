В 1 сезоне сериала «Вера» молодой девушке Вере повезло. За ней стал ухаживать состоятельный мужчина по имени Олег Белов. Он помог своей возлюбленной устроиться на престижную работу, а спустя некоторое время сделал ей предложение. Однако на свадебном торжестве Веры и Олега выяснилось, что новый босс невесты Павел Марков – ее биологический отец. Он оставил мать Веры, когда та ждала ребенка. У Маркова весьма внушительное состояние. Несмотря на недовольство супруги и дочери, Павел признает Веру своим ребенком, и она вступает в права наследства. Но девушка даже предположить не могла, сколько проблем ей это принесет.