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Вера 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вера
Киноафиша Сериалы Вера Сезоны Сезон 1

Вера 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вера»

В 1 сезоне сериала «Вера» молодой девушке Вере повезло. За ней стал ухаживать состоятельный мужчина по имени Олег Белов. Он помог своей возлюбленной устроиться на престижную работу, а спустя некоторое время сделал ей предложение. Однако на свадебном торжестве Веры и Олега выяснилось, что новый босс невесты Павел Марков – ее биологический отец. Он оставил мать Веры, когда та ждала ребенка. У Маркова весьма внушительное состояние. Несмотря на недовольство супруги и дочери, Павел признает Веру своим ребенком, и она вступает в права наследства. Но девушка даже предположить не могла, сколько проблем ей это принесет.

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Список серий 1-го сезона сериала «Вера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 марта 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 марта 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2017
График выхода всех сериалов
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