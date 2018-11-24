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Киноафиша Сериалы Разлучница
Разлучница (2018 - 2018) Разлучница 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Разлучница» – это история о счастливой и давно отлаженной супружеской жизни Елизаветы и Сергея, которая внезапно рушится. Они недавно отметили семнадцать лет со дня свадебного торжества. Однако их благополучию приходит конец с появлением в жизни Сергея новой помощницы. Самоуверенная Ольга проявляет настойчивое внимание к своему руководителю. И ей удается разбудить в мужчине ответное желание в свой адрес. Сережа страдает из-за кризиса среднего возраста и нуждается в переменах.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Обласов
Александр Обласов
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Гурам Баблишвили
Гурам Баблишвили
Екатерина Соломатина
Екатерина Соломатина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Разлучница - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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