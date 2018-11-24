Российский мелодраматический сериал «Разлучница» – это история о счастливой и давно отлаженной супружеской жизни Елизаветы и Сергея, которая внезапно рушится. Они недавно отметили семнадцать лет со дня свадебного торжества. Однако их благополучию приходит конец с появлением в жизни Сергея новой помощницы. Самоуверенная Ольга проявляет настойчивое внимание к своему руководителю. И ей удается разбудить в мужчине ответное желание в свой адрес. Сережа страдает из-за кризиса среднего возраста и нуждается в переменах.