В 1 сезоне сериала «Разлучница» Лиза и Сережа отмечают 17-летие со дня свадьбы. Казалось бы, в их личной жизни все складывается как нельзя лучше, но это всего лишь видимость. На самом деле Сергей чувствует неудовлетворенность, он переживает кризис среднего возраста и испытывает потребность в переменах. Именно на эту благодатную почву вступила его новая ассистентка Оля. Она задалась целью соблазнить своего начальника, и девушке это блестяще удалось. При этом Ольга не собирается довольствоваться ролью любовницы. Она настаивает на том, чтобы Сергей оформил развод со своей супругой.