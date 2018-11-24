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Разлучница 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Разлучница
Киноафиша Сериалы Разлучница Сезоны Сезон 1

Разлучница 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Разлучница»

В 1 сезоне сериала «Разлучница» Лиза и Сережа отмечают 17-летие со дня свадьбы. Казалось бы, в их личной жизни все складывается как нельзя лучше, но это всего лишь видимость. На самом деле Сергей чувствует неудовлетворенность, он переживает кризис среднего возраста и испытывает потребность в переменах. Именно на эту благодатную почву вступила его новая ассистентка Оля. Она задалась целью соблазнить своего начальника, и девушке это блестяще удалось. При этом Ольга не собирается довольствоваться ролью любовницы. Она настаивает на том, чтобы Сергей оформил развод со своей супругой.

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Список серий 1-го сезона сериала «Разлучница» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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