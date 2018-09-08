В 1 сезоне сериала «Разоблачение Единорога» искусствовед Лиза Баталова занята поисками уникальной гравюры, на которую нанесено изображение единорога. Девушке даже приходится отправиться в провинцию, чтобы лично ознакомиться с содержимым местных архивов. В это время в российской столице кто-то безжалостно расправляется с людьми, в чьих руках находятся гравюры с похожими мотивами. Вскоре погибает девушка, внешне напоминающая Баталову. Лиза понимает, что ей грозит опасность. В одном маленьком городке она случайно сталкивается с ребятами, с которыми вместе училась в университете.