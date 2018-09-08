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Разоблачение Единорога 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Разоблачение Единорога
Киноафиша Сериалы Разоблачение Единорога Сезоны Сезон 1

Разоблачение Единорога 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Разоблачение Единорога»

В 1 сезоне сериала «Разоблачение Единорога» искусствовед Лиза Баталова занята поисками уникальной гравюры, на которую нанесено изображение единорога. Девушке даже приходится отправиться в провинцию, чтобы лично ознакомиться с содержимым местных архивов. В это время в российской столице кто-то безжалостно расправляется с людьми, в чьих руках находятся гравюры с похожими мотивами. Вскоре погибает девушка, внешне напоминающая Баталову. Лиза понимает, что ей грозит опасность. В одном маленьком городке она случайно сталкивается с ребятами, с которыми вместе училась в университете.

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Список серий 1-го сезона сериала «Разоблачение Единорога» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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