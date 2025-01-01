Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алексей Назаров
Киноафиша
Персоны
Алексей Назаров
Алексей Назаров
Дата рождения
29 октября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Популярные фильмы
8.3
Отец солдата
(1964)
0.0
Разоблачение Единорога
(2018)
0.0
Под неласковым небом
(2024)
Фильмография Алексей Назаров
Жанр
Все
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Криминал
Год
Все
2024
2021
2020
2018
1964
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Актер
5
Под неласковым небом
драма, военный
2024, Россия
Сержант
драма, боевик, криминал
2021, Россия
Танкист
драма, военный
2020, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Разоблачение Единорога
детектив
2018, Россия
8.3
Отец солдата
Father of a Soldier
драма, военный
1964, СССР
Десять лет спустя: «Клиника» возвращается с теми же лицами и тем же безумием — телеканал ABC раскрыл дату премьеры
Где Пеннивайз? При чем тут военные? Почему так скучно? Разбираемся, за что зрители напали на «Добро пожаловать в Дерри»
Как потерянная сиротка Ванда Максимофф стала Алой Ведьмой: Marvel выковал эту злодейку из боли и страданий
Наш «Оппенгеймер»: у сериала «Берлинская жара» уже 8,1 на «Кинопоиске» — и это при том, что не все серии вышли (впереди финал)
«Что это за чвакающий шлепок?»: за всю карьеру Рязанова лишь один его фильм оценили на жалкие 2.7 – зрители прозвали «дешевым подобием»
«Можно и "Простоквашино" запретить»: российские власти определились с судьбой «Маши и Медведя» – под «раздачу» попали и другие мульты
Даже Годжо Сатору без нее бы не было: ИИ нашел 3 тайтла, похожих на «Мою геройскую академию» – для тех, кому мало серии раз в неделю
«Сдать не могу»: один из «Дальнобойщиков» и водить-то не умел — при пересмотре видно, как выкручивались создатели сериала от НТВ
Не-а, он победил: Годжо Сатору официально вернулся в «Магическую битву», но герой уже не будет таким как прежде
Не просто питомцы Старков: лютоволки появились в «Игре престолов» с первых минут — и они важнее, чем может показаться
Между Дэнджи и Резе — целая пропасть: одна цитата из фильма «Человек-бензопила» стала определяющей, но отсылку поймут не все
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667