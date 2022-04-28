Меню
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
Долгожданные продолжения популярных проектов и интересные новинки в нашей традиционной подборке сериалов месяца.
Написать
28 апреля 2022 16:42
Трудности любовных отношений: вышел трейлер мелодраматического сериала «Разговоры с друзьями»
Еще один роман Салли Руни получит многосерийную экранизацию.
Написать
13 апреля 2022 12:51
Hulu представил тизер драматического мини-сериала «Разговоры с друзьями» по одноименному роману Салли Руни
Разработкой занимались авторы «Нормальных людей».
Написать
9 февраля 2022 10:02
Hulu и BBC опубликовали первые кадры из сериала по роману Салли Руни «Разговоры с друзьями»
Новое шоу Ленни Абрахамсона выйдет уже этой весной.
Написать
7 февраля 2022 12:43
