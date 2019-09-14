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Опекун 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Опекун
Киноафиша Сериалы Опекун Сезоны Сезон 1

Опікун 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Опекун»

В 1 сезоне сериала «Опекун» Алексей Фролов работает зубным врачом. Однажды по дороге домой он случайно сбил популярную телеведущую Анну Михееву, в результате чего она впала в кому. Масс-медиа готовы порвать Алексея на части, хотя он даже не нарушал правила дорожного движения. Представители СМИ проводят журналистские расследования, а на одну из программ приходит Дима, сын Михеевой. Мальчика отправляют в интернат, пока мать находится в клинике. Алексей готов помочь ребенку и открывает банковский счет на его имя. Спустя некоторое время он решает стать опекуном Димы и приводит его в свою холостяцкую квартиру.

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Список серий 1-го сезона сериала «Опекун» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 сентября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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