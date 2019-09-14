В 1 сезоне сериала «Опекун» Алексей Фролов работает зубным врачом. Однажды по дороге домой он случайно сбил популярную телеведущую Анну Михееву, в результате чего она впала в кому. Масс-медиа готовы порвать Алексея на части, хотя он даже не нарушал правила дорожного движения. Представители СМИ проводят журналистские расследования, а на одну из программ приходит Дима, сын Михеевой. Мальчика отправляют в интернат, пока мать находится в клинике. Алексей готов помочь ребенку и открывает банковский счет на его имя. Спустя некоторое время он решает стать опекуном Димы и приводит его в свою холостяцкую квартиру.