В 1 сезоне сериала «Отпуск за период службы» сержант Игорь Беликов отправляется в родной город, чтобы помочь якобы заболевшему отцу. Для этого он спонтанно берет отпуск на службе. В пути Игорь подвергается нападению. Обороняясь, он убивает преступников и угоняет их машину, в которой находится ценный груз. Вскоре владельцы устраивают за Беликовым охоту. Сотрудники правоохранительных органов тоже разыскивают его. Следователи, в отличие от криминальных авторитетов, хотят выяснить, зачем Игорю понадобился отпуск, ведь здоровье его отца в полном порядке, а его сестра Ирина отправилась к подруге на все лето. Куда же едет сержант на самом деле?