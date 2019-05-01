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Отпуск за период службы 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Отпуск за период службы
Киноафиша Сериалы Отпуск за период службы Сезоны Сезон 1

Отпуск за период службы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отпуск за период службы»

В 1 сезоне сериала «Отпуск за период службы» сержант Игорь Беликов отправляется в родной город, чтобы помочь якобы заболевшему отцу. Для этого он спонтанно берет отпуск на службе. В пути Игорь подвергается нападению. Обороняясь, он убивает преступников и угоняет их машину, в которой находится ценный груз. Вскоре владельцы устраивают за Беликовым охоту. Сотрудники правоохранительных органов тоже разыскивают его. Следователи, в отличие от криминальных авторитетов, хотят выяснить, зачем Игорю понадобился отпуск, ведь здоровье его отца в полном порядке, а его сестра Ирина отправилась к подруге на все лето. Куда же едет сержант на самом деле?

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Список серий 1-го сезона сериала «Отпуск за период службы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2019
График выхода всех сериалов
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