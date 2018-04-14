В 1 сезоне сериала «Каинова печать» пожилая супружеская чета, Валентин и Елизавета, поселились в городе у моря. Неожиданно их спокойный уютный мирок нарушает появление на пороге молодого парня. Он сообщает ошарашенной семейной паре, что является сыном умершего экс-супруга Лизы. Супруги долго совещаются, но все-таки принимают решение помочь юноше. Они готовы предоставить ему крышу над головой и помочь встать на ноги. Валя и Лиза пока не знают, как появление этого человека отразится на их судьбе в дальнейшем. Спустя некоторое время в мирном провинциальном городке впервые случается убийство. Лиза считает, что это сделал их приемный сын.