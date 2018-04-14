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Каинова печать 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Каинова печать
Киноафиша Сериалы Каинова печать Сезоны Сезон 1

Каинова печать 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Каинова печать»

В 1 сезоне сериала «Каинова печать» пожилая супружеская чета, Валентин и Елизавета,  поселились в городе у моря. Неожиданно их спокойный уютный мирок нарушает появление на пороге молодого парня. Он сообщает ошарашенной семейной паре, что является сыном умершего экс-супруга Лизы. Супруги долго совещаются, но все-таки принимают решение помочь юноше. Они готовы предоставить ему крышу над головой и помочь встать на ноги. Валя и Лиза пока не знают, как появление этого человека отразится на их судьбе в дальнейшем. Спустя некоторое время в мирном провинциальном городке впервые случается убийство. Лиза считает, что это сделал их приемный сын.

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Список серий 1-го сезона сериала «Каинова печать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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