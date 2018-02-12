В 1 сезоне сериала «Крепость Бадабер» действие происходит в первой половине 80-х. В центре подготовки боевиков неподалеку от границы с Афганистаном проходят обучение потенциальные моджахеды. Вскоре им предстоит оказать сопротивление советской армии. В лагере ведут деятельность около шестидесяти военных инструкторов, прибывших из Пакистана и Египта. Шестеро из них являются уроженцами Соединенных Штатов. В складских помещениях лагеря содержались советские военнопленные. Всего в Бадабере, по неподтвержденной информации, находилось порядка сорока афганцев и около 14-и граждан СССР.