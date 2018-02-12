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Крепость Бадабер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Крепость Бадабер
Киноафиша Сериалы Крепость Бадабер Сезоны Сезон 1

Крепость Бадабер 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Крепость Бадабер»

В 1 сезоне сериала «Крепость Бадабер» действие происходит в первой половине 80-х. В центре подготовки боевиков неподалеку от границы с Афганистаном проходят обучение потенциальные моджахеды. Вскоре им предстоит оказать сопротивление советской армии. В лагере ведут деятельность около шестидесяти военных инструкторов, прибывших из Пакистана и Египта. Шестеро из них являются уроженцами Соединенных Штатов. В складских помещениях лагеря содержались советские военнопленные. Всего в Бадабере, по неподтвержденной информации, находилось порядка сорока афганцев и около 14-и граждан СССР.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Крепость Бадабер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 февраля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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