Во 2 сезоне сериала «Полиция Токио» история гайдзина, журналиста из Америки, оказавшегося в Японии, продолжается. Американский еврей Джейк решил продолжить дело своего отца и стать первоклассным корреспондентом, который специализируется на криминальных расследованиях. Но осуществить свою мечту он пожелал не в США. Напомним, в предыдущем сезоне молодой человек выдержал довольно серьезное собеседование, после чего его приняли на работу в одно из самых популярных японских изданий. До появления Джейка там работали только граждане Японии. В новом сезоне Джейк продолжит погружение в преступный мир восточной страны.