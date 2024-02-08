Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Полиция Токио 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Полиция Токио
Киноафиша Сериалы Полиция Токио Сезоны Сезон 2

Tokyo Vice 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Полиция Токио»

Во 2 сезоне сериала «Полиция Токио» история гайдзина, журналиста из Америки, оказавшегося в Японии, продолжается. Американский еврей Джейк решил продолжить дело своего отца и стать первоклассным корреспондентом, который специализируется на криминальных расследованиях. Но осуществить свою мечту он пожелал не в США. Напомним, в предыдущем сезоне молодой человек выдержал довольно серьезное собеседование, после чего его приняли на работу в одно из самых популярных японских изданий. До появления Джейка там работали только граждане Японии. В новом сезоне Джейк продолжит погружение в преступный мир восточной страны.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Полиция Токио» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Никогда, черт возьми, не промахивайся Don't Ever F**king Miss
Сезон 2 Серия 1
8 февраля 2024
Будь моим номером один Be My Number One
Сезон 2 Серия 2
8 февраля 2024
Старый закон, новый поворот Old Law, New Twist
Сезон 2 Серия 3
15 февраля 2024
Как новый человек Like a New Man
Сезон 2 Серия 4
22 февраля 2024
Болезнь профессии Illness of the Trade
Сезон 2 Серия 5
29 февраля 2024
Выбрать тебя? Choose You?
Сезон 2 Серия 6
7 марта 2024
Война дома The War at Home
Сезон 2 Серия 7
14 марта 2024
Благородный путь The Noble Path
Сезон 2 Серия 8
21 марта 2024
Последствия Consequences
Сезон 2 Серия 9
28 марта 2024
Эндшпиль Endgame
Сезон 2 Серия 10
4 апреля 2024
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше