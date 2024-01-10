Меню
Журналист Энсел Элгорт раскрывает криминальный заговор в трейлере второго сезона «Полиции Токио»
Сериал вернется в феврале.
Написать
10 января 2024 10:42
Второй сезон «Полиции Токио» уже на стадии постпроизводства и не пострадает от забастовок
При этом дата премьеры пока не установлена.
Написать
11 августа 2023 13:59
Криминальный сериал «Полиция Токио» продлен на второй сезон
К главной роли вернется Энсел Элгорт.
Написать
8 июня 2022 10:36
10 новых сериалов апреля: антология про первых леди и создание «Крёстного отца»
Апрель — время, когда большая часть сериалов выходит из затяжного хиатуса и популярные стриминговые платформы презентуют новые проекты.
Написать
30 марта 2022 13:08
Энсел Элгорт исследует преступный мир японской столицы в трейлере криминального сериала «Полиция Токио»
В основу сюжета легли реальные события.
Написать
15 марта 2022 12:34
HBO Max объявил дату премьеры криминального сериала «Полиция Токио» с Энселом Элгортом и Кэном Ватанабэ
Постановкой занимались авторы «Схватки» и «Шан-Чи и легенды десяти колец».
Написать
9 февраля 2022 11:24
