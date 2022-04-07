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Полиция Токио 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Полиция Токио
Киноафиша Сериалы Полиция Токио Сезоны Сезон 1

Tokyo Vice 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полиция Токио»

В 1 сезоне сериала «Полиция Токио» молодой американец Джейк Адельштейн прибывает в столицу Японии, чтобы устроиться на работу своей мечты. Он становится репортером-криминалистом в известном англоязычном издании «Емиури симбун». Ежедневно парень сталкивается с загадочными преступлениями, которые освещает на страницах своей газеты. Полиция идет навстречу Джейку и дает ему необходимую информацию. Но однажды журналист заходит слишком далеко в своем желании узнать правду и знакомится с настоящими якудза.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Полиция Токио» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Испытание The Test
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2022
Киши Кайсей Kishi Kaisei
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2022
Чтение эфира Read the Air
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2022
Так как я хочу I Want It That Way
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2022
Все платят Everybody Pays
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2022
Информационный бизнес The Information Business
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2022
Иногда они исчезают Sometimes They Disappear
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2022
Ёсино Yoshino
Сезон 1 Серия 8
28 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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