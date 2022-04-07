В 1 сезоне сериала «Полиция Токио» молодой американец Джейк Адельштейн прибывает в столицу Японии, чтобы устроиться на работу своей мечты. Он становится репортером-криминалистом в известном англоязычном издании «Емиури симбун». Ежедневно парень сталкивается с загадочными преступлениями, которые освещает на страницах своей газеты. Полиция идет навстречу Джейку и дает ему необходимую информацию. Но однажды журналист заходит слишком далеко в своем желании узнать правду и знакомится с настоящими якудза.