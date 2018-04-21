В 1 сезоне сериала «Огненный ангел» Ева Заринская попадает в страшную аварию и из-за травмы теряет большую часть воспоминаний. Когда она приходит в себя, у ее постели оказывается мужчина, который представляется ее мужем Дмитрием. Он помогает женщине вспомнить их общую жизнь и увозит ее лечиться за границу. Целых 11 лет пара проводит в Париже. Но когда они возвращаются в Россию, с Евой начинают происходить загадочные и пугающие вещи. В родных местах на нее накатывают давно потерянные воспоминания. Женщина чувствует, что когда-то у нее был ребенок. Она пытается вывести мужа на чистую воду, но оказывается в смертельной опасности.