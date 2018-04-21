Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Огненный ангел 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Огненный ангел
Киноафиша Сериалы Огненный ангел Сезоны Сезон 1

Огненный ангел 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Огненный ангел»

В 1 сезоне сериала «Огненный ангел» Ева Заринская попадает в страшную аварию и из-за травмы теряет большую часть воспоминаний. Когда она приходит в себя, у ее постели оказывается мужчина, который представляется ее мужем Дмитрием. Он помогает женщине вспомнить их общую жизнь и увозит ее лечиться за границу. Целых 11 лет пара проводит в Париже. Но когда они возвращаются в Россию, с Евой начинают происходить загадочные и пугающие вещи. В родных местах на нее накатывают давно потерянные воспоминания. Женщина чувствует, что когда-то у нее был ребенок. Она пытается вывести мужа на чистую воду, но оказывается в смертельной опасности.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Огненный ангел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2018
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше