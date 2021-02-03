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Реализация 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Реализация
Киноафиша Сериалы Реализация Сезоны Сезон 2

Реализация 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Реализация»

Во 2 сезоне сериала «Реализация» приключения Андрея Красавца продолжаются. Герой по-прежнему управляет отделением уголовного розыска и работает в одном из районов Санкт-Петербурга. Ему предложили место в Главке, но в результате некоторых интриг эту должность занял сын советника губернатора Леонида Галкина. Данное обстоятельство спровоцировало скандал между бывшими сослуживцами. Однако после того как в Северной столице погибло сразу несколько сотрудников правоохранительных органов, Красавец и Галкин забыли о своих разногласиях и объединились, чтобы отыскать убийцу.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Реализация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 25
Сезон 2 Серия 1
3 февраля 2021
Серия 26
Сезон 2 Серия 2
3 февраля 2021
Серия 27
Сезон 2 Серия 3
4 февраля 2021
Серия 28
Сезон 2 Серия 4
4 февраля 2021
Серия 29
Сезон 2 Серия 5
5 февраля 2021
Серия 30
Сезон 2 Серия 6
5 февраля 2021
Серия 31
Сезон 2 Серия 7
8 февраля 2021
Серия 32
Сезон 2 Серия 8
8 февраля 2021
Серия 33
Сезон 2 Серия 9
9 февраля 2021
Серия 34
Сезон 2 Серия 10
9 февраля 2021
Серия 35
Сезон 2 Серия 11
10 февраля 2021
Серия 36
Сезон 2 Серия 12
10 февраля 2021
Серия 37
Сезон 2 Серия 13
11 февраля 2021
Серия 38
Сезон 2 Серия 14
11 февраля 2021
Серия 39
Сезон 2 Серия 15
12 февраля 2021
Серия 40
Сезон 2 Серия 16
12 февраля 2021
Серия 41
Сезон 2 Серия 17
15 февраля 2021
Серия 42
Сезон 2 Серия 18
15 февраля 2021
Серия 43
Сезон 2 Серия 19
16 февраля 2021
Серия 44
Сезон 2 Серия 20
16 февраля 2021
Серия 45
Сезон 2 Серия 21
17 февраля 2021
Серия 46
Сезон 2 Серия 22
17 февраля 2021
Серия 47
Сезон 2 Серия 23
18 февраля 2021
Серия 48
Сезон 2 Серия 24
18 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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