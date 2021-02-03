Во 2 сезоне сериала «Реализация» приключения Андрея Красавца продолжаются. Герой по-прежнему управляет отделением уголовного розыска и работает в одном из районов Санкт-Петербурга. Ему предложили место в Главке, но в результате некоторых интриг эту должность занял сын советника губернатора Леонида Галкина. Данное обстоятельство спровоцировало скандал между бывшими сослуживцами. Однако после того как в Северной столице погибло сразу несколько сотрудников правоохранительных органов, Красавец и Галкин забыли о своих разногласиях и объединились, чтобы отыскать убийцу.