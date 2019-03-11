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Реализация 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Реализация
Киноафиша Сериалы Реализация Сезоны Сезон 1

Реализация 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Реализация»

В 1 сезоне сериала «Реализация» сотрудник уголовного розыска из Великого Новгорода Андрей Красавец поссорился с криминальным авторитетом, после чего был разжалован до простого участкового и отправлен на службу в Северную столицу. Теперь герою остается только мечтать о заслуженной пенсии. Андрей пообещал себе, что больше не будет принимать участия в расследовании крупных дел. Однако внезапно Красавец оказывается вовлечен в конфликт между влиятельным человеком из криминального мира и сотрудниками правоохранительных органов. Это приводит к весьма неожиданным последствиям...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Реализация» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
12 марта 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
12 марта 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
13 марта 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
13 марта 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
14 марта 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 марта 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
15 марта 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
15 марта 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
18 марта 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
18 марта 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
19 марта 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
19 марта 2019
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
20 марта 2019
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
20 марта 2019
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
21 марта 2019
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
21 марта 2019
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
22 марта 2019
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
22 марта 2019
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
22 марта 2019
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
22 марта 2019
График выхода всех сериалов
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