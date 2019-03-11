В 1 сезоне сериала «Реализация» сотрудник уголовного розыска из Великого Новгорода Андрей Красавец поссорился с криминальным авторитетом, после чего был разжалован до простого участкового и отправлен на службу в Северную столицу. Теперь герою остается только мечтать о заслуженной пенсии. Андрей пообещал себе, что больше не будет принимать участия в расследовании крупных дел. Однако внезапно Красавец оказывается вовлечен в конфликт между влиятельным человеком из криминального мира и сотрудниками правоохранительных органов. Это приводит к весьма неожиданным последствиям...