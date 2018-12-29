В 1 сезоне сериала «Моя звезда» Костя и Мария уже много лет являются ближайшими друзьями. Маша всегда знала, что может положиться на Константина. Вот только об истинных чувствах девушки он не догадывался. Не рискнув признаться другу в любви, Мария вступила в связь со своим давним поклонником Кириллом. Но его скоропостижная преждевременная смерть ошеломила женщину. Она не понимает, как ей быть, ведь у мужчины осталось трое детей от первого брака. Тем временем в жизни Кости тоже не все так гладко. Его приемная мать тяжело болеет. Она хочет, чтобы Константин оказал поддержку другой ее воспитаннице – Кристине.