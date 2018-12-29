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Моя звезда 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Моя звезда
Киноафиша Сериалы Моя звезда Сезоны Сезон 1

Моя звезда 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя звезда»

В 1 сезоне сериала «Моя звезда» Костя и Мария уже много лет являются ближайшими друзьями. Маша всегда знала, что может положиться на Константина. Вот только об истинных чувствах девушки он не догадывался. Не рискнув признаться другу в любви, Мария вступила в связь со своим давним поклонником Кириллом. Но его скоропостижная преждевременная смерть ошеломила женщину. Она не понимает, как ей быть, ведь у мужчины осталось трое детей от первого брака. Тем временем в жизни Кости тоже не все так гладко. Его приемная мать тяжело болеет. Она хочет, чтобы Константин оказал поддержку другой ее воспитаннице – Кристине.

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Список серий 1-го сезона сериала «Моя звезда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 декабря 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 декабря 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 декабря 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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