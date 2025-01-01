Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Манхэттен
Киноафиша Сериалы Манхэттен Сезоны

Манхэттен, список сезонов

Manhattan 16+
Год выпуска 2014
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал WGN America

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Манхэттен»
Манхэттен - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 27 июля 2014 - 19 октября 2014
 
Манхэттен - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 13 октября 2015 - 15 декабря 2015
 
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроро для тех, у кого крепкие нервы
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше