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Непредвиденные обстоятельства 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Непредвиденные обстоятельства
Киноафиша Сериалы Непредвиденные обстоятельства Сезоны Сезон 1

Непредвиденные обстоятельства 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Непредвиденные обстоятельства»

В 1 сезоне сериала «Непредвиденные обстоятельства» Оксана является любовницей своего женатого начальника. Она мечтает о том, чтобы Леонид развелся со своей женой и позвал замуж ее саму. Но тот слишком зависит от влиятельного тестя, чтобы решиться на такой шаг. Однажды Жанна застает своего неверного супруга в объятиях Оксаны. Отец не позволяет ей подать на развод, и женщине приходится игнорировать измены супруга. Зато избавиться от Оксаны обманутой жене вполне по силам. Лишившись разом работы, любимого человека и надежд на будущее, Оксана твердо намерена начать новую жизнь. Но на ее пути встает немало препятствий...

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Список серий 1-го сезона сериала «Непредвиденные обстоятельства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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