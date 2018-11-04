В 1 сезоне сериала «Непредвиденные обстоятельства» Оксана является любовницей своего женатого начальника. Она мечтает о том, чтобы Леонид развелся со своей женой и позвал замуж ее саму. Но тот слишком зависит от влиятельного тестя, чтобы решиться на такой шаг. Однажды Жанна застает своего неверного супруга в объятиях Оксаны. Отец не позволяет ей подать на развод, и женщине приходится игнорировать измены супруга. Зато избавиться от Оксаны обманутой жене вполне по силам. Лишившись разом работы, любимого человека и надежд на будущее, Оксана твердо намерена начать новую жизнь. Но на ее пути встает немало препятствий...