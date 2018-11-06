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Неуловимые 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Неуловимые
Киноафиша Сериалы Неуловимые Сезоны Сезон 1

Неуловимые 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неуловимые»

В 1 сезоне сериала «Неуловимые» наступил 1958 год. Грабители Лаврик и Кобзарь вдоволь покуражились за свою воровскую жизнь и собираются отправиться на пенсию. Однако перед этим они хотят похитить уникальную скрипку, созданную мастером Антонио Страдивари. Этот великолепный музыкальный инструмент подарила коронованная особа Давиду Ойстраху, советскому виртуозу. В газетах пишут, что он собирается сыграть концерт в родном городе. Скрипку Страдивари привезут в Одессу из столицы в специальном вагоне поезда. Именно на него хотят совершить нападение Лаврик и Кобзарь. Но сначала им нужен план.  

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Список серий 1-го сезона сериала «Неуловимые» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 ноября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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