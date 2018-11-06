В 1 сезоне сериала «Неуловимые» наступил 1958 год. Грабители Лаврик и Кобзарь вдоволь покуражились за свою воровскую жизнь и собираются отправиться на пенсию. Однако перед этим они хотят похитить уникальную скрипку, созданную мастером Антонио Страдивари. Этот великолепный музыкальный инструмент подарила коронованная особа Давиду Ойстраху, советскому виртуозу. В газетах пишут, что он собирается сыграть концерт в родном городе. Скрипку Страдивари привезут в Одессу из столицы в специальном вагоне поезда. Именно на него хотят совершить нападение Лаврик и Кобзарь. Но сначала им нужен план.