В 1 сезоне сериала «Горизонты любви» Варя попала в бедственное положение. За несколько недель до того, как молодая женщина должна родить, она случайно узнает, что супруг изменяет ей с другой женщиной. В это же время начальник увольняет Варвару без обещанного выходного пособия. Родители стараются помочь дочери, но их финансовое положение тоже оставляет желать лучшего. Чтобы подзаработать, ее пожилой отец идет подработать вахтером в школу. Тем временем неверный супруг Геннадий пытается наладить отношения с Варей, но она не способна простить предательство. В это время судьба сводит ее со школьным учителем по имени Илья..