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Горизонты любви 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Горизонты любви
Киноафиша Сериалы Горизонты любви Сезоны Сезон 1

Горизонты любви 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Горизонты любви»

В 1 сезоне сериала «Горизонты любви» Варя попала в бедственное положение. За несколько недель до того, как молодая женщина должна родить, она случайно узнает, что супруг изменяет ей с другой женщиной. В это же время начальник увольняет Варвару без обещанного выходного пособия. Родители стараются помочь дочери, но их финансовое положение тоже оставляет желать лучшего. Чтобы подзаработать, ее пожилой отец идет подработать вахтером в школу. Тем временем неверный супруг Геннадий пытается наладить отношения с Варей, но она не способна простить предательство. В это время судьба сводит ее со школьным учителем по имени Илья..

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Список серий 1-го сезона сериала «Горизонты любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 мая 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 мая 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
27 мая 2018
График выхода всех сериалов
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