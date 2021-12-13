В 1 сезоне сериала «Американский автомобиль» сюжет фокусируется на сотрудниках вымышленной автомобильной компании, которые усердно пытаются выбраться из наступающего кризиса. Ситуация усложняется тем фактом, что во главе организации стоит человек, который ничегошеньки не смыслит в производстве машин. К счастью, в Payne Motors и без того хватает талантов. Однако договориться между собой им крайне сложно — главные герои то и дело ссорятся из-за собственных противоречий и несостыковок идей. Смогут ли они забыть о разногласиях и найти в итоге общий язык?