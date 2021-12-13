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Американский автомобиль 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Американский автомобиль
Киноафиша Сериалы Американский автомобиль Сезоны Сезон 1

American Auto
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Американский автомобиль»

В 1 сезоне сериала «Американский автомобиль» сюжет фокусируется на сотрудниках вымышленной автомобильной компании, которые усердно пытаются выбраться из наступающего кризиса. Ситуация усложняется тем фактом, что во главе организации стоит человек, который ничегошеньки не смыслит в производстве машин. К счастью, в Payne Motors и без того хватает талантов. Однако договориться между собой им крайне сложно — главные герои то и дело ссорятся из-за собственных противоречий и несостыковок идей. Смогут ли они забыть о разногласиях и найти в итоге общий язык?

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Американский автомобиль График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2021
Белый Вэн White Van
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2021
Прибыль Earnings Call
Сезон 1 Серия 3
4 января 2022
Автомобиль за 10 тысяч долларов The $10k Car
Сезон 1 Серия 4
11 января 2022
Миллбанк ИА Millbank IA
Сезон 1 Серия 5
18 января 2022
Коммерческий Commercial
Сезон 1 Серия 6
25 января 2022
Отзыв Recall
Сезон 1 Серия 7
1 февраля 2022
Моральный дух сотрудников Employee Morale
Сезон 1 Серия 8
22 февраля 2022
Благотворительный ужин Charity Dinner
Сезон 1 Серия 9
1 марта 2022
Профиль Profile
Сезон 1 Серия 10
8 марта 2022
График выхода всех сериалов
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