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Американский автомобиль 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Американский автомобиль
Киноафиша Сериалы Американский автомобиль Сезоны Сезон 2

American Auto
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Американский автомобиль»

Во 2 сезоне сериала «Американский автомобиль» сотрудники компании Payne Motors продолжают адаптироваться в непростом мире новых технологий и бизнес-ходов. Финансовый директор объявляет о своей отставке, и Кэтрин приходится взять на себя поддержку морального состояния команды. Новостная телепрограмма выпускает сюжет, посвященный ее достижениям на новом посту, но он получается не самым позитивным. Тем временем технолог производства выясняет, что во всей новой партии автомобилей использована бракованная деталь. Коллегам предстоит подсчитать убытки и решить, стоит ли снимать машины с продажи.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Американский автомобиль График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Кризис Crisis
Сезон 2 Серия 1
24 января 2023
Самый ненавистный генеральный директор Most Hated Ceo
Сезон 2 Серия 2
31 января 2023
Квартира The Apartment
Сезон 2 Серия 3
7 февраля 2023
Снижение затрат Cost Cutting
Сезон 2 Серия 4
14 февраля 2023
Становится зеленым Going Green
Сезон 2 Серия 5
21 февраля 2023
Письмо The Letter
Сезон 2 Серия 6
28 февраля 2023
Молодые дизайнеры Young Designers
Сезон 2 Серия 7
7 марта 2023
Взлом Hack
Сезон 2 Серия 8
14 марта 2023
Ночная жизнь Night Out
Сезон 2 Серия 9
21 марта 2023
Страстный проект Passion Project
Сезон 2 Серия 10
28 марта 2023
Похороны Funeral
Сезон 2 Серия 11
4 апреля 2023
Дилерское событие Dealer Event
Сезон 2 Серия 12
11 апреля 2023
Судный день Judgement Day
Сезон 2 Серия 13
18 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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