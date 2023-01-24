Во 2 сезоне сериала «Американский автомобиль» сотрудники компании Payne Motors продолжают адаптироваться в непростом мире новых технологий и бизнес-ходов. Финансовый директор объявляет о своей отставке, и Кэтрин приходится взять на себя поддержку морального состояния команды. Новостная телепрограмма выпускает сюжет, посвященный ее достижениям на новом посту, но он получается не самым позитивным. Тем временем технолог производства выясняет, что во всей новой партии автомобилей использована бракованная деталь. Коллегам предстоит подсчитать убытки и решить, стоит ли снимать машины с продажи.