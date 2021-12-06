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Я заберу твою семью 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я заберу твою семью
Киноафиша Сериалы Я заберу твою семью Сезоны Сезон 1

Я заберу твою семью 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Я заберу твою семью»

В 1 сезоне сериала «Я заберу твою семью» домохозяйка Елена оказывается в безвыходном положении. Она отдает семье все свое время, силы и любовь. Однако родные не ценят ее стараний. Мать постоянно придирается к женщине, супруг обвиняет ее во всех смертных грехах, а дети абсолютно выходят из-под контроля. Кроме того, из-за решетки внезапно освобождается ее младшая сестрица Рита – хитрая, завистливая и совершенно не приспособленная к жизни девушка. Она решает окончательно испортить Лене жизнь. Та не выдерживает и хочет свести счеты с жизнью. Но ее спасает незнакомец по имени Михаил, который делает ей неожиданное авантюрное предложение.

Рейтинг сериала

9.2
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb
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Список серий сериала Я заберу твою семью График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 декабря 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 декабря 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
9 декабря 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 декабря 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 декабря 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 декабря 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
15 декабря 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
15 декабря 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
16 декабря 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
16 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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