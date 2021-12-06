В 1 сезоне сериала «Я заберу твою семью» домохозяйка Елена оказывается в безвыходном положении. Она отдает семье все свое время, силы и любовь. Однако родные не ценят ее стараний. Мать постоянно придирается к женщине, супруг обвиняет ее во всех смертных грехах, а дети абсолютно выходят из-под контроля. Кроме того, из-за решетки внезапно освобождается ее младшая сестрица Рита – хитрая, завистливая и совершенно не приспособленная к жизни девушка. Она решает окончательно испортить Лене жизнь. Та не выдерживает и хочет свести счеты с жизнью. Но ее спасает незнакомец по имени Михаил, который делает ей неожиданное авантюрное предложение.