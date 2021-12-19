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1883 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 1883
Киноафиша Сериалы 1883 Сезоны Сезон 1

1883
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «1883»

В 1 сезоне сериала «1883» в Америке начинается эпоха перемен. Представителям старого общества нужно адаптироваться или погибнуть. Семейство фермеров Даттонов спасается от банкротства и голодной смерти. Герои решают предпринять рискованное путешествие на запад материка. Они направляются в штат Монтана – на «землю обетованную» Америки. Это последняя часть страны, не подвергнутая экспансии. Однако чтобы добраться до Монтаны, Даттонам предстоит преодолеть опасные Великие равнины, столкнуться с жарой, голодом и бандитами. Попутно родственники выясняют личные отношения и пытаются спасти семью.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «1883» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1883
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2021
Позади нас обрыв Behind Us, A Cliff
Сезон 1 Серия 2
19 декабря 2021
Река River
Сезон 1 Серия 3
26 декабря 2021
Перекресток The Crossing
Сезон 1 Серия 4
9 января 2022
Клыки свободы The Fangs of Freedom
Сезон 1 Серия 5
16 января 2022
Скучный дьявол Boring The Devil
Сезон 1 Серия 6
30 января 2022
Ослепительно-желтые волосы Lightning Yellow Hair
Сезон 1 Серия 7
6 февраля 2022
Плач капитуляции The Weep of Surrender
Сезон 1 Серия 8
13 февраля 2022
Мчащиеся облака Racing Clouds
Сезон 1 Серия 9
20 февраля 2022
Это не твой рай This Is Not Your Heaven
Сезон 1 Серия 10
27 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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