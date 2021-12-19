В 1 сезоне сериала «1883» в Америке начинается эпоха перемен. Представителям старого общества нужно адаптироваться или погибнуть. Семейство фермеров Даттонов спасается от банкротства и голодной смерти. Герои решают предпринять рискованное путешествие на запад материка. Они направляются в штат Монтана – на «землю обетованную» Америки. Это последняя часть страны, не подвергнутая экспансии. Однако чтобы добраться до Монтаны, Даттонам предстоит преодолеть опасные Великие равнины, столкнуться с жарой, голодом и бандитами. Попутно родственники выясняют личные отношения и пытаются спасти семью.