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С любовью 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала С любовью
Киноафиша Сериалы С любовью Сезоны Сезон 1

With Love 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «С любовью»

В 1 сезоне сериала «С любовью» зрители знакомятся с простым американским семейством Диаз. Давно повзрослевшие брат и сестра продолжают жить под одной крышей. Лили – настоящая красавица, а Джордж – весельчак и душа компании. Однако на личном фронте у обоих почему-то не ладится. Бесконечная череда свиданий с разными людьми не приводит к настоящему чувству. В канун Рождества они оба загадываю одно и то же простое желание – найти свое счастье. Конечно, новогодние чудеса не проходят мимо этой семьи. Праздник принесет Лили и Джорджу несколько судьбоносных знакомств, которые перевернут их жизнь.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала С любовью График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Спокойной ночи Nochebuena
Сезон 1 Серия 1
17 декабря 2021
Канун Нового года New Year's Eve
Сезон 1 Серия 2
17 декабря 2021
День святого Валентина Valentine's Day
Сезон 1 Серия 3
17 декабря 2021
День независимости Independence Day
Сезон 1 Серия 4
17 декабря 2021
День мертвых Día De Los Muertos
Сезон 1 Серия 5
17 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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