В 1 сезоне сериала «С любовью» зрители знакомятся с простым американским семейством Диаз. Давно повзрослевшие брат и сестра продолжают жить под одной крышей. Лили – настоящая красавица, а Джордж – весельчак и душа компании. Однако на личном фронте у обоих почему-то не ладится. Бесконечная череда свиданий с разными людьми не приводит к настоящему чувству. В канун Рождества они оба загадываю одно и то же простое желание – найти свое счастье. Конечно, новогодние чудеса не проходят мимо этой семьи. Праздник принесет Лили и Джорджу несколько судьбоносных знакомств, которые перевернут их жизнь.