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С любовью 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала С любовью
Киноафиша Сериалы С любовью Сезоны Сезон 2

With Love 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 54 минуты
О чем 2-й сезон сериала «С любовью»

Во 2-м сезоне сериала «С любовью» события разворачиваются накануне Рождества в небольшом городке — Портленде. Продолжается история братьев и сестер Диас, Лили и Хорхе, которые стремятся встретить любовь и обрести цель в жизни. Братья и сестры Диас пересекаются с людьми, которые, на первый взгляд, не имеют отношение друг к другу. Это происходит в одни из самых напряженных дней в году — во время праздничной суеты. Напомним, в предыдущем сезоне Лили пережила тяжелый разрыв, а ее брат Хорхе-младший привел домой бойфренда, чтобы познакомить его со своей семьей. В новом сезоне герои продолжат свой путь. 

 

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала С любовью График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Рождественский сочельник Christmas Eve
Сезон 2 Серия 1
2 июня 2023
Вечеринка по случаю помолвки Engagement Party
Сезон 2 Серия 2
2 июня 2023
Двойная айваньера Лили Lily's Double Quinceañera
Сезон 2 Серия 3
2 июня 2023
Мальчишник Bachelor Party
Сезон 2 Серия 4
2 июня 2023
Благодарение Thanksgiving
Сезон 2 Серия 5
2 июня 2023
Свадьба The Wedding
Сезон 2 Серия 6
2 июня 2023
График выхода всех сериалов
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