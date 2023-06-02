Во 2-м сезоне сериала «С любовью» события разворачиваются накануне Рождества в небольшом городке — Портленде. Продолжается история братьев и сестер Диас, Лили и Хорхе, которые стремятся встретить любовь и обрести цель в жизни. Братья и сестры Диас пересекаются с людьми, которые, на первый взгляд, не имеют отношение друг к другу. Это происходит в одни из самых напряженных дней в году — во время праздничной суеты. Напомним, в предыдущем сезоне Лили пережила тяжелый разрыв, а ее брат Хорхе-младший привел домой бойфренда, чтобы познакомить его со своей семьей. В новом сезоне герои продолжат свой путь.