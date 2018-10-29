В 1 сезоне сериала «Ворона» в городе загадочным образом пропадает популярный светский фотограф. Дело получает опытная следовательница Анна Воронцова, прозванная коллегами Вороной. Исследуя обстоятельства исчезновения, женщина приходит к выводу, что ничего страшного с папарацци произойти не могло. Все улики свидетельствуют, что мужчина сам решил уехать и побыть вдали от богемной шумихи. Однако по прошествии нескольких недель полиция случайно обнаруживает тело пропавшего. Ворона понимает, что она совершила непростительную ошибку. Она хочет загладить свою вину и клянется во что бы то ни стало найти виновника трагедии.