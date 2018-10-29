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Ворона 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ворона
Киноафиша Сериалы Ворона Сезоны Сезон 1

Ворона 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ворона»

В 1 сезоне сериала «Ворона» в городе загадочным образом пропадает популярный светский фотограф. Дело получает опытная следовательница Анна Воронцова, прозванная коллегами Вороной. Исследуя обстоятельства исчезновения, женщина приходит к выводу, что ничего страшного с папарацци произойти не могло. Все улики свидетельствуют, что мужчина сам решил уехать и побыть вдали от богемной шумихи. Однако по прошествии нескольких недель полиция случайно обнаруживает тело пропавшего. Ворона понимает, что она совершила непростительную ошибку. Она хочет загладить свою вину и клянется во что бы то ни стало найти виновника трагедии.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ворона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 октября 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 октября 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2018
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2018
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 октября 2018
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
31 октября 2018
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 ноября 2018
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
1 ноября 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 ноября 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
2 ноября 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
2 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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