Во 2 сезоне сериала «Ворона: Тень справедливости» следовательница Анна Воронцова пытается вычислить и остановить серийного убийцу. Загадочный маньяк считает себя настоящим борцом за справедливость и расправляется только с теми людьми, которых искренне считает достойными смерти. Но его точка зрения существенно расходится с официальным правосудием. Сперва Ворона расследует несколько небольших частных дел, но вскоре она понимает, что за всеми преступлениями стоит одна фигура. Найти злоумышленника женщине помогут ее уникальные профессиональные качества, а также поддержка напарника Сергея Кабанова.