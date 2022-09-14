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Ворона 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Ворона
Киноафиша Сериалы Ворона Сезоны Сезон 2

Ворона 16+
Название Сезон 2: Тень справедливости
Премьера сезона 14 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ворона»

Во 2 сезоне сериала «Ворона: Тень справедливости» следовательница Анна Воронцова пытается вычислить и остановить серийного убийцу. Загадочный маньяк считает себя настоящим борцом за справедливость и расправляется только с теми людьми, которых искренне считает достойными смерти. Но его точка зрения существенно расходится с официальным правосудием. Сперва Ворона расследует несколько небольших частных дел, но вскоре она понимает, что за всеми преступлениями стоит одна фигура. Найти злоумышленника женщине помогут ее уникальные профессиональные качества, а также поддержка напарника Сергея Кабанова.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Ворона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
14 сентября 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
14 сентября 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
21 сентября 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
21 сентября 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
28 сентября 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
28 сентября 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
5 октября 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
5 октября 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
12 октября 2022
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
12 октября 2022
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
19 октября 2022
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
19 октября 2022
График выхода всех сериалов
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