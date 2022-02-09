Во 2 сезоне сериала «Два» история неудачливых сантехников Лехи и Жеки продолжается. Героям приходится разбираться с последствиями своих попыток быстро подзаработать. Теперь они находятся в логове криминального авторитета Мамона и его подельников, которые угрожают не только Лехе и Жеке, но и их родным. Чтобы спастись, герои должны заплатить бандитам несколько миллионов рублей. Чтобы найти эти деньги, у незадачливых сантехников есть всего неделя. Кроме того, героям нужно не только отыскать миллионы, но и сохранить свою дружбу, наладить отношения с женами и выйти сухими из воды.