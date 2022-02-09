Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Два 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Два
Киноафиша Сериалы Два Сезоны Сезон 2

Два 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Два»

Во 2 сезоне сериала «Два» история неудачливых сантехников Лехи и Жеки продолжается. Героям приходится разбираться с последствиями своих попыток быстро подзаработать. Теперь они находятся в логове криминального авторитета Мамона и его подельников, которые угрожают не только Лехе и Жеке, но и их родным. Чтобы спастись, герои должны заплатить бандитам несколько миллионов рублей. Чтобы найти эти деньги, у незадачливых сантехников есть всего неделя. Кроме того, героям нужно не только отыскать миллионы, но и сохранить свою дружбу, наладить отношения с женами и выйти сухими из воды.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Два» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
9 февраля 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
9 февраля 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
10 февраля 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
10 февраля 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
11 февраля 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
11 февраля 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
12 февраля 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
12 февраля 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
13 февраля 2022
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
13 февраля 2022
График выхода всех сериалов
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше