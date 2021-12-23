В 1 сезоне сериала «Два» в центре событий оказались двое сантехников — Леха и Жека. Они изо всех сил мечтают улучшить свое материальное положение. При этом решительный и креативный Алексей постоянно генерирует новые идеи, а застенчивый и вечно настороженный Евгений относится к замыслам друга с большой долей недоверия. Но тот непреклонен. У Жеки есть собственный мотиватор — жена Наташа, которая устала перебиваться скромными заработками своего супруга. Женщине постоянно требуются деньги, она искусно манипулирует своим благоверным, не оставляя ему шансов довольствоваться малым.