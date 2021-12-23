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Два 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Два
Киноафиша Сериалы Два Сезоны Сезон 1

Два 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 1 час 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Два»

В 1 сезоне сериала «Два» в центре событий оказались двое сантехников — Леха и Жека. Они изо всех сил мечтают улучшить свое материальное положение. При этом решительный и креативный Алексей постоянно генерирует новые идеи, а застенчивый и вечно настороженный Евгений относится к замыслам друга с большой долей недоверия. Но тот непреклонен. У Жеки есть собственный мотиватор — жена Наташа, которая устала перебиваться скромными заработками своего супруга. Женщине постоянно требуются деньги, она искусно манипулирует своим благоверным, не оставляя ему шансов довольствоваться малым.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Два» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 декабря 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
23 декабря 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 декабря 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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