В 1 сезоне сериала «Повести о Дунке и Эгге» сюжет фокусируется на двух добрых друзьях — статном военном по имени Дунк и его оруженосце Эгге. Вместе они отправляются в дальнее путешествие по разным уголкам Семи Королевств Вестероса. Демонстрируя недюжинную храбрость и благородство, главные герои с достоинством проходят все испытания, которые уготовила им судьба. А в качестве достойной награды получают знатные титулы — Дунк становится благородным рыцарем Королевской Гавани, а Эгг — верховным правителем всех волшебных королевств.