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Повести о Дунке и Эгге , 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Повести о Дунке и Эгге Сезоны Сезон 1

Tales of Dunk & Egg
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Повести о Дунке и Эгге»

В 1 сезоне сериала «Повести о Дунке и Эгге» сюжет фокусируется на двух добрых друзьях — статном военном по имени Дунк и его оруженосце Эгге. Вместе они отправляются в дальнее путешествие по разным уголкам Семи Королевств Вестероса. Демонстрируя недюжинную храбрость и благородство, главные герои с достоинством проходят все испытания, которые уготовила им судьба. А в качестве достойной награды получают знатные титулы — Дунк становится благородным рыцарем Королевской Гавани, а Эгг — верховным правителем всех волшебных королевств.

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Список серий сериала Повести о Дунке и Эгге График выхода всех сериалов
Сезон 1
01
Сезон 1 Серия 1
TBA
02
Сезон 1 Серия 2
TBA
03
Сезон 1 Серия 3
TBA
04
Сезон 1 Серия 4
TBA
05
Сезон 1 Серия 5
TBA
06
Сезон 1 Серия 6
TBA
График выхода всех сериалов
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