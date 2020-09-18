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4лен 2019 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала 4лен
Киноафиша Сериалы 4лен Сезоны Сезон 2

PEN15 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 15
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «4лен»

Во 2 сезоне сериала «4лен» приключения лучших подруг Майи и Анны в средней школе продолжаются. Девочкам удается помириться после злополучной дискотеки, но теперь им придется преодолеть новое испытание – вечеринку с одноклассниками у бассейна. Надев купальники, подростки понимают, что их тела постепенно меняются. Подруг ждет переходный возраст со всеми вытекающими последствиями: безумные влюбленности, неудобные ситуации, противостояние родительскому контролю и проблемы со сверстниками. Тем временем Анна переживает распад своей семьи, а Майя пытается избавиться от пагубной страсти.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала 4лен График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Бассейн Pool
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 2020
Бороться Wrestle
Сезон 2 Серия 2
18 сентября 2020
Венди Виккани Vendy Wiccany
Сезон 2 Серия 3
18 сентября 2020
Три Three
Сезон 2 Серия 4
18 сентября 2020
Ночевка Sleepover
Сезон 2 Серия 5
18 сентября 2020
Играть Play
Сезон 2 Серия 6
18 сентября 2020
Ночь открытия Opening Night
Сезон 2 Серия 7
18 сентября 2020
Бат-мицва Bat Mitzvah
Сезон 2 Серия 8
3 декабря 2021
Тень Shadow
Сезон 2 Серия 9
3 декабря 2021
Shadow
Сезон 2 Серия 10
3 декабря 2021
Юки Yuki
Сезон 2 Серия 11
3 декабря 2021
Грэмми Grammy
Сезон 2 Серия 12
3 декабря 2021
Светильник Luminaria
Сезон 2 Серия 13
3 декабря 2021
Убегать Runaway
Сезон 2 Серия 14
3 декабря 2021
Дом Home
Сезон 2 Серия 15
3 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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