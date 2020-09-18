Во 2 сезоне сериала «4лен» приключения лучших подруг Майи и Анны в средней школе продолжаются. Девочкам удается помириться после злополучной дискотеки, но теперь им придется преодолеть новое испытание – вечеринку с одноклассниками у бассейна. Надев купальники, подростки понимают, что их тела постепенно меняются. Подруг ждет переходный возраст со всеми вытекающими последствиями: безумные влюбленности, неудобные ситуации, противостояние родительскому контролю и проблемы со сверстниками. Тем временем Анна переживает распад своей семьи, а Майя пытается избавиться от пагубной страсти.