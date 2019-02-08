В 1 сезоне сериала «4лен» подружки Анна и Майя переходят в седьмой класс обычной американской средней школы. Девушкам надоело быть аутсайдерами, они пытаются стать популярными и заслужить уважение сверстников. Но мир подростков довольно жесток. Чтобы обрести в нем «место под солнцем», нужно следовать последним тенденциям и вести себя как все. Майя и Анна впервые пробуют алкоголь и сигареты, влюбляются в парней, учатся наносить макияж, модно одеваться и целоваться. Этот процесс порождает множество смешных и нелепых ситуаций. А комический эффект усиливается тем, что обеих девочек играют тридцатилетние актрисы.