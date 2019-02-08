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4лен 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 4лен
Киноафиша Сериалы 4лен Сезоны Сезон 1

PEN15 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «4лен»

В 1 сезоне сериала «4лен» подружки Анна и Майя переходят в седьмой класс обычной американской средней школы. Девушкам надоело быть аутсайдерами, они пытаются стать популярными и заслужить уважение сверстников. Но мир подростков довольно жесток. Чтобы обрести в нем «место под солнцем», нужно следовать последним тенденциям и вести себя как все. Майя и Анна впервые пробуют алкоголь и сигареты, влюбляются в парней, учатся наносить макияж, модно одеваться и целоваться. Этот процесс порождает множество смешных и нелепых ситуаций. А комический эффект усиливается тем, что обеих девочек играют тридцатилетние актрисы.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала 4лен График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Первый день First Day
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2019
Миранда Miranda
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2019
Оджичан Ojichan
Сезон 1 Серия 3
8 февраля 2019
Соло
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2019
Общественная служба Community Service
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2019
Шикарный Posh
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2019
ЦЕЛЬ AIM
Сезон 1 Серия 7
8 февраля 2019
Дикость Wild Things
Сезон 1 Серия 8
8 февраля 2019
Анна Исии-Петерс Anna Ishii-Peters
Сезон 1 Серия 9
8 февраля 2019
Танец Dance
Сезон 1 Серия 10
8 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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