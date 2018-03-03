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Авария 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Авария
Киноафиша Сериалы Авария Сезоны Сезон 1

Авария 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Авария»

В 1 сезоне сериала «Авария» на встречную полосу неожиданно вылетает внедорожник крупного предпринимателя Шумина и таранит машину скорой помощи. Беременная женщина Евгения преждевременно рожает прямо в автомобиле, а ее супруг – доктор Краснов – погибает на месте. Вдова не может простить олигарха, а его адвокаты пытаются замять преступление. Но неожиданно к Евгении лично обращается человек, разрушивший всю ее жизнь. Выясняется, что Шумин спровоцировал аварию, так как спешил доставить в больницу умирающего сына. Спасти мальчика с серьезной черепно-мозговой травмой может лишь один врач, и по иронии судьбы это – сама Женя.

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Список серий 1-го сезона сериала «Авария» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2018
График выхода всех сериалов
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