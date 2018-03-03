В 1 сезоне сериала «Авария» на встречную полосу неожиданно вылетает внедорожник крупного предпринимателя Шумина и таранит машину скорой помощи. Беременная женщина Евгения преждевременно рожает прямо в автомобиле, а ее супруг – доктор Краснов – погибает на месте. Вдова не может простить олигарха, а его адвокаты пытаются замять преступление. Но неожиданно к Евгении лично обращается человек, разрушивший всю ее жизнь. Выясняется, что Шумин спровоцировал аварию, так как спешил доставить в больницу умирающего сына. Спасти мальчика с серьезной черепно-мозговой травмой может лишь один врач, и по иронии судьбы это – сама Женя.