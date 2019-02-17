Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Я тебя найду 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я тебя найду
Киноафиша Сериалы Я тебя найду Сезоны Сезон 1

Я тебе знайду 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Я тебя найду» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2019
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше