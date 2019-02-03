В 1 сезоне 4 серии сериала «Моя чужая жизнь» Лена рассказывает Полине Ивановне, что Люда погибла вместо Оли. Оля решает расстаться с Кириллом, но тот начинает ей угрожать. Полиция объявляет всему персоналу больницы, что их пациентка была убита.
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