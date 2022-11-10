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Я иду тебя искать 2021, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Я иду тебя искать
Киноафиша Сериалы Я иду тебя искать Сезоны Сезон 6

Я иду тебя искать 12+
Название Дело №6
Премьера сезона 10 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Я иду тебя искать»

В 6 сезоне сериала «Я иду тебя искать» история следователя Милы Пятницы продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне следственные действия были связаны с поиском убийцы руководителя Дома ветеранов труда, который скончался при весьма загадочных обстоятельствах. Убийца совершил чудовищное злодеяние и попытался замаскировать преступление под уличную кражу. Следственная группа также пыталась выяснить, кто является истинным виновником во взрыве жилого дома, случившегося тридцать лет назад. В новом сезоне Милу и ее коллег ждет много новых опасных расследований и увлекательных приключений.

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Список серий сериала Я иду тебя искать График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Взрыв 1
Сезон 6 Серия 1
10 ноября 2022
Взрыв 2
Сезон 6 Серия 2
10 ноября 2022
Opёл нe лoвит мух 1
Сезон 6 Серия 3
10 ноября 2022
Opёл нe лoвит мух 2
Сезон 6 Серия 4
10 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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