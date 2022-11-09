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Я иду тебя искать 2021, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Я иду тебя искать
Киноафиша Сериалы Я иду тебя искать Сезоны Сезон 5

Я иду тебя искать 12+
Название Дело №5
Премьера сезона 9 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Я иду тебя искать»

В 5 сезоне сериала «Я иду тебя искать» история бывшей практикантки Милы Пятницы продолжается. Впереди девушку ждет множество опасных расследований и захватывающих преступлений. Мила уже стала полноценной сотрудницей оперативного отдела, которым руководит капитан Максим Швец. У него возникли некоторые трудности в личной жизни, которыми он поделился с Милой. Тем временем у девушки появился решительно настроенный поклонник в лице Гоши Самойлова. Мила хочет выяснить всю правду о гибели матери: она находит пропавшие детали дела Степанова – последнего расследования, которое вела мама Милы, Елена Попова.

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Список серий сериала Я иду тебя искать График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Одержимость 1
Сезон 5 Серия 1
9 ноября 2022
Одержимость 2
Сезон 5 Серия 2
9 ноября 2022
Взрыв 1
Сезон 5 Серия 3
9 ноября 2022
Взрыв 2
Сезон 5 Серия 4
9 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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