«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус

Худший хоррор в карьере Стэйтема: рейтинг 4,9 говорит сам за себя — а ведь снимал лучший в своем деле

Эту пасхалку в «Двух холмах» к «Властелину колец» заметили не все: вместо Кольца — «мужской код»

ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)

С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом

Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)

Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)