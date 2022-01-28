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Вечеринка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вечеринка
Киноафиша Сериалы Вечеринка Сезоны Сезон 1

The Afterparty 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вечеринка»

В 1 сезоне сериала «Вечеринка» обычная, на первый взгляд, встреча выпускников оборачивается трагедией — один из них найден мертвым. Теперь каждый из присутствующих оказывается под подозрением. Полиция сразу берется за дело и начинает допрос бывших одноклассников. Найти мотивы для совершения преступления будет непросто, ведь у каждого свой взгляд на случившееся. Становится очевидно, что у всех приглашенных на вечер полно тайн и секретов. В финале мы узнаем шокирующую правду и имя настоящего убийцы.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Вечеринка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Аник Aniq
Сезон 1 Серия 1
28 января 2022
Бретт Brett
Сезон 1 Серия 2
28 января 2022
Яспер Yasper
Сезон 1 Серия 3
28 января 2022
Челси Chelsea
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2022
Средняя школа High School
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2022
Зои Zoë
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2022
Даннер Danner
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2022
Мэгги Maggie
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2022
График выхода всех сериалов
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