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Вечеринка 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Вечеринка
Киноафиша Сериалы Вечеринка Сезоны Сезон 2

The Afterparty 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Вечеринка»

Во 2 сезоне сериала «Вечеринка» следует продолжение истории о чудовищной трагедии, произошедшей на студенческой вечеринке. Напомним, в предыдущем сезоне безобидное увеселительное мероприятие привело к катастрофическим последствиям. Молодой парень по имени Ксавьер оказался мертв. К расследованию приступил детектив Дэннер, которому предстояло побеседовать с каждым из участников событий и выявить главных подозреваемых. Найти ответственного за случившееся оказалось нелегко, поскольку у многих действующих лиц были весьма различающиеся показания. В новом сезоне герои продолжат свой путь, их ждет множество новых приключений.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Вечеринка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Аник 2: Сиквел Aniq 2: The Sequel
Сезон 2 Серия 1
12 июля 2023
Грейс Grace
Сезон 2 Серия 2
12 июля 2023
Трэвис Travis
Сезон 2 Серия 3
19 июля 2023
Ханна Hannah
Сезон 2 Серия 4
26 июля 2023
Себастьян Sebastian
Сезон 2 Серия 5
2 августа 2023
Огонь Дэннера Danner's Fire
Сезон 2 Серия 6
9 августа 2023
Улисс Ulysses
Сезон 2 Серия 7
16 августа 2023
Фэн Mr. Feng
Сезон 2 Серия 8
23 августа 2023
Изабел Isabel
Сезон 2 Серия 9
30 августа 2023
Вивьен и Зои Vivian and Zoe
Сезон 2 Серия 10
6 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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