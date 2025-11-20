Так Тони Старк все-таки жив? Дауни-младший опубликовал всего одну картинку и «взорвал» этим интернет

3,5 часа экранного времени (как у «Аватара»), переписанный финал и перенос релиза: почему «Майкл» называют самой ожидаемой премьерой 2026 года

Такими Леопольда и Котенка Гава вы еще не видели: «вязаный» тренд в ИИ добрался и до советских мультиков

Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»

«Зверополис 2» бьет все рекорды: мульт только вышел, а уже превзошел «Нэчжу», «Головоломка 2» на очереди

Боитесь нищеты? Раневская высмеяла ее в горькой цитате - сама отказалась от несметных богатств

Netflix боялись повторить ошибку «Игры престолов», но наступили на другие грабли: тревожные новости о финале «Очень странных дел»

Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж

«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры

Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)