История «Ну, погоди!» не оборвалась в 80-х: у мультфильма есть еще 6 малоизвестных серий — и речь не про перезапуск

20 ноября 2025 15:13
Окончательную точку до сих пор не поставили.

Для многих «Ну, погоди!» навсегда остался классикой из 16 серий, которые крутили на каникулах и ставили на фоне семейных праздников. Кажется, что после «ураганного» финала в 80-х мультфильм исчез, оставив Волка и Зайца в эпохе СССР. Но история оказалась куда длиннее: у легендарного проекта есть полноценные современные продолжения, о которых до сих пор знают далеко не все.

Есть две серии, которые выпустили в начале 90-х. Они еще более-менее напоминали тот самый мультфильм, который полюбила вся страна. А дальше начались странные вещи.

Уже не то пальто

Изначально мультфильм вообще не планировали превращать в долгую серию. Вячеслав Котеночкин с командой хотели ограничиться тремя эпизодами, но поток писем зрителей решил все за них. Так родилась классика. Позже, уже в новой стране, сценаристы решили рискнуть ещераз.

В 2005 и 2006 годах вышли девятнадцатый и двадцатый эпизоды — в одной Заяц отдыхает на курорте, а в другой Волк устраивает охоту уже на даче. Делали их не на «Союзмультфильме», а на студии «Кристмас Филмз», при участии «Пятерочки».

История «Ну, погоди!» не оборвалась в 80-х: у мультфильма есть еще 6 малоизвестных серий — и речь не про перезапуск

За режиссуру взялся Алексей Котеночкин, сын создателя оригинальных серий. Волк заговорил голосом Игоря Христенко, а Зайца после смерти Клары Румяновой озвучила Ольга Зверева.

Котеночкин-младший уверял, что продолжения больше не будет. Как вдруг, в 2012 году появился новогодний спецвыпуск, а чуть позже — двадцать второй эпизод под названием «Поймай звезду!». Сериям удалось сохранить атмосферу старого мультфильма: ритм погони, минимум слов и максимум хаоса. Но зрителям не понравилось, что проект потерял смысл.

Никакой художественной ценности, даже на ностальгию не пробивает.

История «Ну, погоди!» не оборвалась в 80-х: у мультфильма есть еще 6 малоизвестных серий — и речь не про перезапуск

И это еще не конец

Казалось, что на этом история закрыта. Но в 2021 году «Союзмультфильм» запустил новый проект — «Ну, погоди! Каникулы». Это уже другое кино: 3D-анимация, обновленные характеры, современная эстетика, новые герои.

Волка здесь озвучивает Гарик Харламов, а Заяц стал более мультяшным и активным. Сюжет строится вокруг приключений в стиле семейного ситкома. Потом в 2023 году вышел второй сезон.

История «Ну, погоди!» не оборвалась в 80-х: у мультфильма есть еще 6 малоизвестных серий — и речь не про перезапуск

«Ну, погоди!» не просто пережил СССР — он продолжает жить в новом формате. Оригинальную атмосферу уже не вернуть, но сам факт, что легенда получила вторую (и даже третью) жизнь, показывает одно: Волк и Заяц все еще нужны и зрителям, и продюсерам.

Фото: Кадры из мультфильмов «Ну, погоди», «Ну, погоди: Каникулы»
Валерия Белашкова
