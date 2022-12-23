Меню
«Союзмультфильм» снова возьмется за перезапуск советской классики
На подходе 3D-версия «Чебурашки» и перезагрузка «Простоквашино».
Написать
23 декабря 2022 16:00
«Союзмультфильм» отказывается от перезапуска своих классических мультфильмов
Последним ребутом станет анимационный сериал о медвежонке Умке.
Написать
14 февраля 2022 13:17
«Союзмультфильм» представил первый тизер нового «Ну, погоди!»
В ролике есть отсылка к «Матрице».
Написать
22 ноября 2021 13:26
