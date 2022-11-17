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Флейшман в беде 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Флейшман в беде
Киноафиша Сериалы Флейшман в беде Сезоны Сезон 1

Fleishman is in Trouble
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Флейшман в беде»

В 1 сезоне сериала «Флейшман в беде» немолодой мужчина по имени Тоби Флейшман переживает непростой развод со своей супругой Рэйчел. Когда-то их отношения были полны нежности и страсти, но долгие годы брака и совместное воспитание детей лишили их союз романтики. После расставания Тоби погружается в типичный кризис среднего возраста – немало пьет, ходит по барам и шумным компаниям и знакомится с молодыми девушками через онлайн-приложения. Но однажды бывшая жена бесследно пропадает, оставив детей на его пороге. Чтобы разыскать Рэйчел, герой должен вспомнить все подробности их брака и найти истинную причину разлада.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Флейшман в беде График выхода всех сериалов
Сезон 1
Призовите своих свидетелей Summon Your Witnesses
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2022
Добро пожаловать в Паниквиль Welcome to Paniquil
Сезон 1 Серия 2
17 ноября 2022
Свободный проход Free Pass
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2022
Боже, каким идиотом он был God, What An Idiot He Was
Сезон 1 Серия 4
1 декабря 2022
Вантаблэк Vantablack
Сезон 1 Серия 5
8 декабря 2022
Это мое удовольствие This Is My Enjoyment
Сезон 1 Серия 6
15 декабря 2022
Я-Время Me-Time
Сезон 1 Серия 7
22 декабря 2022
Печень The Liver
Сезон 1 Серия 8
29 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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