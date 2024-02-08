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Halo 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Halo
Киноафиша Сериалы Halo Сезоны Сезон 2

Halo 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Halo»

Во 2 сезоне сериала «Halo» история об эпическом конфликте между человечеством и угрозой в лице пришельцев, известной как Ковенант, продолжится. События разворачиваются в 26-м столетии. Напомним, в предыдущем сезоне силы Космического Командования Объединенных Наций (ККОН) выступают против религиозных войск инопланетной расы (Ковенанта). Чтобы одержать победу в этом поединке, представители человечества начинают производить спартанцев — генетически модифицированных воинов, которые отличаются большими физическими силами. Так человеческая сущность меняется химическим образом.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Halo» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Святилище Sanctuary
Сезон 2 Серия 1
8 февраля 2024
Меч Sword
Сезон 2 Серия 2
8 февраля 2024
Вышеград Visegrad
Сезон 2 Серия 3
15 февраля 2024
Достичь Reach
Сезон 2 Серия 4
22 февраля 2024
Алерия Aleria
Сезон 2 Серия 5
29 февраля 2024
Оникс Onyx
Сезон 2 Серия 6
7 марта 2024
Фермопилы Thermopylae
Сезон 2 Серия 7
14 марта 2024
Хало Halo
Сезон 2 Серия 8
21 марта 2024
График выхода всех сериалов
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