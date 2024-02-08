Halo season 2 watch online

Halo season 2 poster
Halo 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Halo" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Halo» история об эпическом конфликте между человечеством и угрозой в лице пришельцев, известной как Ковенант, продолжится. События разворачиваются в 26-м столетии. Напомним, в предыдущем сезоне силы Космического Командования Объединенных Наций (ККОН) выступают против религиозных войск инопланетной расы (Ковенанта). Чтобы одержать победу в этом поединке, представители человечества начинают производить спартанцев — генетически модифицированных воинов, которые отличаются большими физическими силами. Так человеческая сущность меняется химическим образом.

Series rating

7.4
Rate 17 votes
7.3 IMDb

"Halo" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Sanctuary
Season 2 Episode 1
8 February 2024
Sword
Season 2 Episode 2
8 February 2024
Visegrad
Season 2 Episode 3
15 February 2024
Reach
Season 2 Episode 4
22 February 2024
Aleria
Season 2 Episode 5
29 February 2024
Onyx
Season 2 Episode 6
7 March 2024
Thermopylae
Season 2 Episode 7
14 March 2024
Halo
Season 2 Episode 8
21 March 2024
