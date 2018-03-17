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Киноафиша Сериалы Личность Сезоны Сезон 1 Серия 6

Личность 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Личность»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 17 марта 2018
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 17 марта 2018
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 17 марта 2018
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 13 апреля 2018
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 13 апреля 2018
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 апреля 2018
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 11 мая 2018
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 11 мая 2018
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 11 мая 2018
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 8 июня 2018
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 8 июня 2018
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 8 июня 2018
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Личность» к цепочке совершенных убийств герой добавляет новые случаи. В это время на сцену выходит темная личность в лице давнего приятеля Агаха. А Невра, в свою очередь, намерена расследовать дело собственными методами.

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