В 1 сезоне 6 серии сериала «Личность» к цепочке совершенных убийств герой добавляет новые случаи. В это время на сцену выходит темная личность в лице давнего приятеля Агаха. А Невра, в свою очередь, намерена расследовать дело собственными методами.
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