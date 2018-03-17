В 1 сезоне 5 серии сериала «Личность» пересматривая старые видеозаписи, Агах предается воспоминаниям о своей молодости. Ключи к разгадке убийств приводят Невру и всех остальных в Камбуру. Но то, что они там узнают, вызовет лишь еще больше вопросов.
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